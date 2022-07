Čtvrtkařka Vondrová poběží na MS semifinále, Šorm vypadl

Dvaadvacetiletá česká reprezentantka postoupila do semifinále na třetí vrcholné světové akci pod širým nebem za sebou, uspěla na mistrovství světa 2019 i na loňských olympijských hrách. "Vždycky jsem v semifinále běžela hůř než v rozběhu. Chtěla bych to napravit a běžet o co nejlepší čas. Brány finále jsou pro mě zavřené, takže to bude spíš boj s časem," dodala běžkyně, která touží po prolomení hranice 51 sekund. Semifinálovou účastí napodobila mílařky Kristiinu Mäki a Dianu Mezuliáníkovou, které jí pro dnešní rozběh zapletly copánky.