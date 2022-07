I rychlí kluci chtějí úspěch. Jenže ani rekord stačit nemusí

EUGENE (od našeho zpravodaje) – „Kluci mají na to, aby posunuli český rekord. A jestli se jim to povede, mohli by nakouknout do finále, což by byl obrovský úspěch,“ říká trenér Dalibor Kupka, jenž má jedinou českou štafetu na mistrovství světa na starosti. Rok starý národní rekord má hodnotu 3:02,42, ani takový výkon ale na posledních akcích finále nezajišťoval.

„Podle mě by byla šance pod 3:02. Loňský olympijský rok byl vyhrocený, jak atleti rok a půl pořádně nezávodili, teď možná bude čtvrtka trochu slabší,“ odhaduje Kupka. Jak vidí kouč Masláka a Patrika Šorma kvarteto, které je spolu s překážkářem Vítem Müllerem připraveno zasáhnout do víkendových rozběhů? Za čtvrtkařem je uveden jeho věk a osobní rekord.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený PATRIK ŠORM (@patriksorm)

Pavel Maslák (31, 44,79 s)

„Řekl bych, že je pořád stejný. Jasně, přibyla rodina, což ho v některých věcech může lehce omezovat, ale tah na bránu má pořád. Na jaře s Patrikem šlapali jak hodinky, to byl neskutečný tandem. V závěru přípravy se zranil, ale nebylo to nic velkého a spíš mu to pomohlo. Odpočinul si a po dvou týdnech běhal. I tady vypadal na rychlých úsecích výborně. Neříkám, že má formu jako před pěti lety, ale věřím, že ve štafetě poběží rychleji než v Tokiu.

Patrik Šorm (28, 45,41 s)

„Letos se dostal do finále halového mistrovství světa, to je pro bílého sprintera jak pro tmavého medaile. Tady z rozběhu nepostoupil, byli tu lepší kluci, ale věřím, že v sezoně zaběhne ještě kvalitní čas, třeba na mistrovství Evropy. U mě je čtvrtým rokem, z toho rok byl zraněný, rok laboroval s nemocí, pak už mu trénink sedl. Snaží se a maká, vytáhl ho Máslo (Pavel Maslák), což je čtvrtkař par excellence, a ten tréninkový sparing jim vyhovuje.

Matěj Krsek (22, 45,55 s)

„Poběží tu reprezentační štafetu poprvé. Zlepšil se, na mistrovství republiky zaběhl čas 45,55, což je neskutečný výkon a pro štafetu potřebný. Už zamlada předváděl, že je velký talent české čtvrtky, má žákovský rekord na třístovce, přál bych si, aby vydržel. A že jde trochu jinou cestou, vedle atletiky studuje dvě školy a má další zájmy? Byl teď z kluků nejlepší, tak mu to asi vyhovuje. Nikde není řečeno, že kdyby byl u střediskových trenérů, bylo by to lepší. Třeba se to do budoucna změní, ale je na dobré cestě, přišli na to, jak se správně připravit. I teď vypadá, že je na tom podobně jako před mistrovstvím republiky.“

Michal Desenský (29, 46,36 s)