Kšeftuje s ruskými okupanty? Pro mě už neexistuje, osočila mistryně světa ukrajinskou legendu Bubku

V den, kdy tehdy ještě 21letá skokana vybojovala na nedávném MS v Budapešti zlato, na její rodné Dnipro dopadaly ruské bomby. Na březnové halové MS do Bělehradu, kde rovněž získala zlato, musela zase kvůli ruské invazi ze svojí vlasti cestovat tři dny autem.

To jejímu slavnému krajanovi Bubkovi se při zářijovém mítinku Diamntové ligy v Bruselu dostalo velké pocty, když byl uveden do Síně slávy. Jenže mnoho Ukrajinců včetně Mahučichové už 59. rodák z Luhansku nezajímá. A to právě kvůli souvislostem se zločinnou ruskou okupací.