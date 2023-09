Loňský mistr světa na stovce Kerley změnil trenéra, Jacobs míří do USA

Kerley i Jacobs neuspěli na srpnovém mistrovství světa v Budapešti, kde vypadli v semifinále. Kerley ztratil formu po výborném vstupu do sezony, kdy vyhrál čtyři stovky za sebou. Nyní ukončil spolupráci s grenadským koučem Alleynem Franciquem, pod jehož vedením loni získal světový titul. „Změna je vždycky riskantní, obzvlášť v olympijském roce. Ale cítím, že musím vsadit na sebe, a to znamená hledat rady u trenéra Wattse. Věřím mu, že ve mně najde to nejlepší pro nejdůležitější sezonu v mé kariéře,“ uvedl Kerley na sociálních sítích. Jeho nový trenér Watts je na čtvrtce olympijským vítězem z Barcelony 1992. Mezi jeho nejznámější svěřence patří překážkář Rai Benjamin.