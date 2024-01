Maratonský rekordman Kiptum chce na jaře v Rotterdamu pokořit hranici dvou hodin

Světový rekordman Kelvin Kiptum chce na dubnovém maratonu v Rotterdamu pokořit dvouhodinovou hranici. Uvedl to v rozhovoru pro italský deník Gazzetta dello Sport. Čtyřiadvacetiletý Keňan by byl první, kdo by se pod magickou hranici dostal v závodě. Jeho krajan Eliud Kipchoge v roce 2019 zaběhl čas 1:59:40 při mimořádné akci ve Vídni, která mimo jiné kvůli střídání vodičů nesplňovala podmínky pro uznání světového rekordu.

Foto: Profimedia.cz Čtyřiadvacetiletý Keňan Kelvin Kiptum

Kiptum loni na podzim v Chicagu zaběhl světový rekord 2:00:35 hodiny. Dřívější maximum dvojnásobného olympijského šampiona Kipchogeho zlepšil o 34 sekund. Nyní má před sebou další výzvu. „Už je známá - maraton v Rotterdamu 14. dubna. Rád bych se zase posunul, takže nevyhnutelně prolomil tu bariéru," řekl. Kiptum v Rotterdamu plánoval v roce 2022 absolvovat maratonskou premiéru, ale kvůli zranění z toho sešlo. Nakonec na této distanci debutoval v prosinci 2022 ve Valencii a výkonem 2:01:53 se hned zařadil na třetí místo tehdejších historických tabulek. O necelý rok později se stal nejrychlejším maratoncem historie a tři měsíce před maratonem v Rotterdamu sní o překonání dvouhodinové hranice. „Pojedu tam, abych běžel rychle. Trať je ideální, fanoušci v ulicích vás tlačí, abyste ze sebe vydali to nejlepší. Strašně rád bych se stal součástí bohaté maratonské historie. Jestli půjde příprava správným směrem s maximálním objemem 270 kilometrů týdně a počasí dovolí, tak po tom půjdu," doplnil. Kvůli tréninku vidí rodinu jen jednou týdně. „Je to volba soustředit se stoprocentně na své cíle, kterou jsem učinil bez výčitek svědomí a po dohodě s manželkou," poznamenal. K jeho cílům patří také úspěch na olympijských hrách v Paříži. Aktuálně je ve skupině deseti keňských vytrvalců, kteří usilují o nominaci. Nechybí mezi nimi ani šampion z Rio de Janeira a Tokia Kipchoge. „Jsou tři místa a chci tam být," uvedl Kiptum.