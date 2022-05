Mílařka Mäki je zvědavá, jak se kvalitnější trénink projeví v závodech

"Když srovnám trénink s minulým rokem, tak je to úplně jiný sport. Minulý rok na soustředění jsem absolvovala asi tři tréninky na dráze a těmi časy bych se nechlubila," řekla dnes novinářům. V halové sezoně formu prodat nemohla, protože ji o mistrovství světa připravil pozitivní test na koronavirus. Samotnou ji překvapilo, s jakým nadhledem se s tím vyrovnávala. "Kdyby se mi to stalo pár let zpátky, tak jsem z toho hodně nešťastná, ale takhle jsem to brala, že to tak mělo být a stejně s tím nic dělat nemůžu. Nějaké naštvání nepřetrvávalo," uvedla. Svou disciplínu pak sledovala. "Říkala jsem si, že s tou formou, která byla, by asi nebyl problém se dostat do finále," poznamenala.