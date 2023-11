Mistr světa kolaboval v cíli maratonu. Zachránili ho soupeři

Bývalý elitní půlkař Adam Kszczot si v neděli v New Yorku zaběhl poprvé v životě maraton. Debutoval časem 2:50:09, ale měl co dělat, aby se vůbec dostal do cíle. V cílové rovince se mu podlomila kolena a soupeři mu pomáhali vstát a chvíli ho podpírali. Bezprostředně před cílovou čarou ho pak pustili a čtyřiatřicetiletý Polák prošel cílem sám. Záběry ze svého „finiše“ sám sdílel na instagramu.

Foto: Profimedia.cz Polský atlet Adam Kszczot na archivním snímku.

Článek Trojnásobný mistr Evropy a halový mistr světa na 800 metrů loni ukončil atletickou kariéru. Pak hledal další výzvy a začal trénovat na maraton. Pro debut na trati dlouhé 42 kilometrů a 195 metrů si vybral slavný závod v New Yorku. „Jdu po čase pod 2:50,“ řekl před závodem webu Bieganie.pl. Vycházel z velkého objemu a temp, která běhal v tréninku. Vysněná hranice mu nakonec utekla o devět sekund. Na půlmaratonu byl v čase 1:21:13, což by odpovídalo výkonu pod dvě hodiny a 45 minut. Ve druhé polovině ale zpomalil a v závěru závodu, který je více než padesátkrát delší než jeho dříve oblíbená atletická distance, mu tělo takřka vypovědělo službu. View this post on Instagram A post shared by Bieganie.pl (@bieganie.pl) Atletika Vítězný hattrick! Vadlejch dál vládne atletům, u trenérů byl bronz víc než zlato

Reklama