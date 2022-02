Nečekané! Česká atletka se mezi krmením a úklidem stala mistryní Evropy

Pokud se tato zpráva potvrdí, bude to velká pecka! Už před deseti lety bylo stříbro z mistrovství Evropy z Helsinek ze čtvrtky překážek pro Denisu Helceletovou, tehdy Rosolovou, jako zlato. Nyní se ho zřejmě opravdu dočká. Tehdejší vítězka Ruska Irina Davydovová totiž dopovala a nejcennější kov by tak měl připadnout české atletce. Ta by měla získat zřejmě i bronz z ME 2014 a stejný kov by měla zpětně získat i Zuzana Hejnová, která na ME 2012 v Helsinkách doběhla čtvrtá.

Foto: Jan Handrejch, Právo Denisa Rosolová, dnes Helceletová, se raduje z vítězství v běhu na 400 metrů na Zlaté tretře.Foto : Jan Handrejch, Právo

Článek Informaci přinesl jako první web iSport.cz, který Helceletovou úžasnou zprávou zaskočil. „Tak to jsem se mezi krmením a úklidem stala mistryní Evropy, to je dobrý," smála se bývalá atletka, která se v současnosti naplno věnuje svým dvěma dětem, které má s desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem. Analýza biologického pasu ruské atletky Iriny Davydovové zpětně odhalila, že zlato z mistrovství Evropy v roce 2012 v Helsinkách získala díky dopingu. O dva roky později v Curychu doběhla třetí, Helceletová, tehdy Rosolová, doběhla těsně za ní, a i tato medaile by měla připadnout jí. Foto: Ivana Roháčková Denisa Rosolová v rozběhu čtvrtky překážek na mistrovství světa v Londýně.Foto : Ivana Roháčková Z medaile by se měla zpětně radovat i další česká atletka. Zuzana Hejnová v roce 2012 v Helsinkách doběhla čtvrtá a nyní by se tedy měla posunout na třetí příčku. „Nepsali jsme si, nejsme spolu v kontaktu. Ona teď chtěla ještě pokračovat, aby tu evropskou medaili konečně získala. Tak teď ji má, ale myslím, že se bude v srpnu v Mnichově snažit vybojovat ji i na stadionu," řekla Helceletová iSportu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zuzana Hejnová v běhu na 400 m překážek během mistrovství republiky v Plzni.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Připomněla však, že medaile se nemusí jen tak dočkat. Díky dopingu Jamajčanek a Rusek na halovém mistrovství světa v roce 2010 se posunula česká štafeta čtvrtkařek ve složení Rosolová, Bartoničková, Bergrová a Hejnová ze čtvrtého na druhé místo a na medaile dosud čeká.

Reklama