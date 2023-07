Nejrychlejší Čech? Stejný jako před 13 lety! Veleba chtěl, aby ho syn viděl vyhrávat

Titulu si cením hodně. Obzvlášť v 36 letech, kdy spousta závodníků ani nezávodí a já tady můžu vyhrávat. To mě těší strašně moc. Myslel jsem na lepší čas (ve finále 10,54 s), protože v tréninku to vypadalo skvěle. Možná nebyly podmínky, první polovina závodu se mi moc nepovedla.

Někdy je to docela náročné. Naštěstí spoustu tréninků chodíme společně, ale někteří pracují, chodí do školy, takže když se nám to nesejde a někdo jde trénink dopoledne, jiný odpoledne, je ten den docela rozkouskovaný. Ale už jsem si zvykl a tolik mi to nepřijde.