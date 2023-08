Netušila, že běží pro bronz. My se radovali i ze čtvrtého místa, ale tohle je trošku lepší, smála se Vondrová

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ O tom, že právě dobíhá na medailové pozici, přitom Vondrová neměla tušení. Sama se soustředila na souboj s Britkou a o tom, že Bolová se do cíle dostala bez kolíku, nevěděla.

Já jen sledovala, že do ní nesmím narazit a musím ji oběhnout. Koukala jsem se Britce jen na záda a rvala to do cíle. Pak už jsme jen čekali.