Norka Grövdalová potřetí za sebou ovládla ME v krosu

Norská běžkyně Karolina Bjerkeli Grövdalová se stala potřetí za sebou evropskou šampionkou v krosu. V Bruselu navázala na triumfy z Dublinu a Turína a příští rok v Antalyi bude moci zaútočit na rekord Turkyně Yasemin Canové, která ovládla ME čtyřikrát za sebou před začátkem vlády současné královny přespolního běhu. Po zranění neusiloval o třetí titul v řadě Jacob Ingebrigtsen a při jeho absenci se jako první Francouz v historii mužských závodů stal šampionem Yann Schrub. Tereza Hrochová obsadila 22. místo, Jáchym Kovář doběhl třicátý, pro oba to znamená na ME maximum mezi seniory.

