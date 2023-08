Obětoval jsem dost, i narození syna. Smutný Staněk doufal, že u kruhu nebyl překladač

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Výkon 20,41 byl jeho nejslabším v sezoně, k postupu chybělo na šestnáctém místě přes 30 centimetrů…

Proč se kvalifikace nepovedla?

Bylo vidět, že déšť nepomohl asi nikomu. Jediný Brazilec Romani byl asi dobře připravený. Ale když se rozcvičíte a pak hodinu čekáte, je práce s tělem složitější. A já to evidentně nezvládl. Škoda prvního pokusu, ale to jsou kdyby…

Když dopoledne chvílemi vydatně pršelo, radši byste závodil?

Lilo hodně, to bylo těžké. Ale dívali jsme se ráno na radar, byl to mrak jako blázen, mohli nám to říct daleko dřív. Bohužel neřekli a spousta kluků to odnesla podobně jako já.

Kdy jste se tedy o odkladu dozvěděli?

Včera to vypadalo, že má lehce sprchnout, ukazovalo mi to asi 20 procent déšť, tak to úplně neodhadli. Až tady jsme viděli, že to nebude dobré. Na rozcvičováku jsme viděli mračna všude okolo a každý hledal na radaru, jak velké to bude. Doufal jsem při rozklusání, že bude pršet jen lehce, a soutěž by mohli pustit. Ale v tom, co přišlo, se házet nedalo. Byli jsme kompletně rozcvičení a já věděl, že jdu na řadu jako druhý. Chtěl jsem být připravený, ale trochu to z vás přece jen vyprchá.

Klouzal kruh? Někteří koulaři měli se stabilitou potíže.

O to pečlivější musíte být a mít zatěžkané nohy. Ale když jsem v pátek ty kruhy viděl, přišlo mi, že nemůžou klouzat. Ale Ir uklouzl, Argentinec se svalil, Egypťanovi spadla koule. Byly to těžké podmínky, ale je to mistrovství světa a rozhoduje, kdo se s nimi srovná.

Foto: Dylan Martinez, Reuters Český koulař Tomáš Staněk.

Co vám po pokusech proběhlo hlavou? Padlo i peprné slůvko?

Určitě, snad nemají kolem kruhu český překladač. Ale spíš jsem to v sobě dusil. Připravoval jsem se docela dlouho, dost tomu obětoval…

Jak těžko budete podobné zklamání vstřebávat?

Těžko. Té cestě jsem obětoval třeba i narození syna. Chvíli to skousávat budu…

Aspoň se doma po boku malého Filipa snáz přijde na jiné myšlenky.

To jo… Určitě to bude lepší, jiné myšlenky se hodí.

Největší hvězda soutěže Ryan Crouser přiznal, že má problémy s krevními sraženinami v lýtku. Přišlo vám, že tu není v úplné pohodě?