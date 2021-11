Pistoriuse převezli do vězení blízko rodičům zavražděné partnerky

Na to má nárok po uplynutí poloviny ze 13 let a pěti měsíců, na něž byl odsouzen. To nastalo v červenci. Jihoafrické zákony ale požadují, aby odchodu z vězení předcházela schůzka s pozůstalými oběti, která se zatím neuskutečnila. Pistorius zabil Steenkampovou na Valentýna před osmi lety u nich doma. Údajně v domnění, že je to zloděj, vystřelil několikrát přes dveře koupelny.