Překážkář Warholm a sprinterka Thompsonová-Herahová jsou světovými Atlety roku

"Když jsem poprvé tenhle čas viděl, říkal jsem si, že to musí být chyba. Protože jsem si nemyslel, že to přijde. A ani jsem si nebyl jistým vítězstvím, než jsem přeběhl cílovou čáru. Byl to velmi intenzivní závod. Věděl jsem, že po mě Američan (Rai Benjamin) a Brazilec (Alison dos Santos) jdou. Vždycky do toho jdu naplno a nikdy nevím, co se děje za mnou. Jenom jsem bojoval až do cíle," řekl na galavečeru, který se v Monaku odehrál bez diváků za přítomnosti jen několika málo atletů.