Rekordní výprava. Na ME v Mnichově pojede 55 českých atletů

Světová rekordmanka Špotáková se na mistrovství Evropy do Mnichova vrací dvacet let po té, co zde zahájila úspěšnou kariéru. Je pravděpodobné, že to bude její poslední vrcholná akce. Při diamantovém mítinku v Polsku byla v sobotu druhá. V nominaci je maximální počet tří oštěpařek. Vedle Špotákové a Ogrodníkové také Nikola Tabačková. Jako necestující náhradnice je navíc připravena Martina Píšová.