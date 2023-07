Staněk v Chorzówě vyhořel, Mäki splnila limit na MS, Ogrodníková byla čtvrtá

Staňkovi všechny pokusy "ulétly" mimo výseč. Jak vysvětlil v nahrávce pro média, v přípravě od posledního startu před dvěma týdny v Lausanne přizpůsoboval otočku kvůli bolavému kolenu. Lékaři zjistili, že má ve svalu u levého kolena dvě drobné trhlinky. "Museli jsme upravit nájezd do levé nohy. Na tréninku to celkem šlo, ale dneska, asi jak bylo vedro, jsem to točil po rameni a nešlo to do koule. Ty výkony lítaly mimo výseč o kousek, no a bohužel všechny tři. Je to ponaučení," řekl.