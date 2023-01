Staněk vládne Evropanům, i když má dál zákaz

Pocítil to ostatně i v Jablonci, kde pořadatelé nachystali upravený koulařský kruh. „Udělali nový povlak, aby zahladili díry po tretrách, a byl podstatně rychlejší. To mě trochu vytrápilo, musel jsem se uklidnit, abych zapsal hezký pokus,“ vysvětloval.

„Když jsem byl na Dukle, tak jsem se tam také nedostal, pak bylo období covidu, to člověk pochopil, že ho tam nepustí. A teď je to zakázané,“ krčí český rekordman rameny. Ředitel Olympu Michal Volf v České televizi navrhl, aby by ti, kteří chtějí halu využívat, do jeho rezortního centra přestoupili, na což nelibě reagovala na sociálních sítích řada atletů.