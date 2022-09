Století Zátopkových. Nejslavnější český sportovní pár? Skromný i zábavný

Na Pražském hradě sídlil prezident Masaryk, na východě se rodil Sovětský svaz, v Egyptě byla zrovna otevřena Tutanchamonova hrobka. A v Kopřivnici se do nemajetné rodiny Zátopkových narodilo sedmé z osmi dětí. „Všechna obyčejná jména už byla v rodině vyčerpána, dostal jsem z nouze pěkné francouzské jméno Emil,“ vtipkoval.

Lásku k běhu si vypěstoval při studiích na Baťově škole. V roce 1945 se při závodech ve Zlíně dal do řeči s oštěpařkou a bývalou házenkářkou Ingrovou a rychle zjistili, že je pojí víc než jen stejné datum narození. O tři roky později se vzali po Zátopkově parádní sezoně.

Stejný den bylo na programu finále oštěpařek. „Já šla do šatny, že podle řevu poznám, jestli Emil vyhrál,“ líčila Dana Zátopková. Nepoznala. „Na chodbě jsem viděla sovětského kouče a ptala se, kdo vyhrál. Koukal na mě jak na blázna, že jsem se nešla podívat,“ smála se.

Na slávu si nikdy nepotrpěli, zůstávali skromní. Potomky neměli, občas z toho Zátopkovou přepadaly drobné chmury. „Copak myslíš, že lidstvo vymře, když my dva nebudeme mít děti?“ uklidňoval ji manžel, jehož život byl protkán i několika přinejmenším kontroverzními politickými postoji.

Po jeho smrti v roce 2000 si Zátopková část popela odsypala do džbánku, aby měla Ťopka, jak ho přezdívala, stále u sebe. Sama pak udivovala svojí energií, vitalitou a optimismem až do svých 97 let.