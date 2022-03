Světový rekordman v desetiboji Mayer nebude kvůli zranění závodit na HMS

"Začala mě bolet pravá achilovka v září po druhé dávce vakcíny, ale očkování nechci komentovat. Dokázal jsem se s bolestí poměrně dobře vyrovnávat až do ledna, kdy jsem těsně před závody dostal covid. S každou další halovou soutěží jsem cítil větší a větší bolest. V sobotu při tyčce v Rouen jsem měl problém chodit mezi pokusy. Jsou chvíle kdy musíte být zodpovědný. Je to zimní sezona, je to jen pro zábavu, takže ničeho nelituji," uvedl třicetiletý Francouz.