To se nevidí! Mistr světa chtěl závodit, ale v sektoru hopsalo soupeřovo dítě

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Souznění Itala s Katařanem se datuje od olympijských her v Tokiu, kdy se domluvili, že rozeskakovat o vítězství se nechtějí a radši se oba o zlato podělí. Zvlášť pro Tamberiho to byl hodně emotivní moment, když si i do sektoru bral sádru připomínající mu náročný návrat po těžkém zranění kotníku.