Trapas! Striptýz místo ostrého finiše

S vervou se pustil do boje a předvedl maximum. Tak zní častá fráze ze sportovišť. Ale Nonino ukázal opravdu všechno. I to, co nechtěl. Z volnějších trenýrek občas při běhu na 400 metrů vykukoval i pohlavní orgán, což zrovna nebývá standardní.

Na jedné straně tak byla k vidění snaha o co nejlepší výkon, na druhé nečekaná potíž. Noninovi se evidentně do ukazování intimních míst nechtělo, a tak bojoval nejen s tratí.

A to ho zjevně stálo cenný čas. Nebyl favoritem, ale v náběhu do cílové roviny ještě usiloval o první místo. Postupně však ztrácel, a to zjevně i v důsledku toho, že to, co nemá být běžně vidět, se nepříliš úspěšně snažil schovat.