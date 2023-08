Trenére, to dá! Kouč mistryně světa o japonské pokoře, slovech Zátopkové i zlých anonymech

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Mezi desítkami gratulací pípla po závodě Sekerákovi i zpráva od jeho bratra. „Psal mi, jak jsem v roce 2002 poprvé hodil za 70 metrů, tak paní Zátopková napsala příspěvek, že o panu Sekerákovi ještě uslyšíte. Asi to myslela v roli závodníka, ale já u oštěpu zůstal takhle. Tak jsme si na to vzpomněli,“ popisoval kouč.

Finálové drama prožíval na tribuně s rodinou i svěřencem Janem Výškou. „Ten mi pořád říkal: Trenére, to dá. Furt jsme si to opakovali, já snědl dvoje bonbony,“ smál se kouč. Když k němu po závodě Kitagučiová přiběhla, dlouze se objali a jen jí dojatě špitl: „Jsi nejlepší.“

Přišlo covidové období, které spolupráci na česko-japonské ose dost komplikovaly. Pak se opět Kitagučiová mohla vrátit do Sekerákova domažlického penzionu, odkud to má na stadion kousek. „Vybudoval jsem jí tam docela pěkný byt, má tam pračku i sušičku,“ s úsměvem líčí Sekerák. Vloni v Eugene pak oba slavili světový bronz.

Sice na poslední chvíli, ale pokyn splnila. „Bude těžké na to teď navazovat. Představte si, co se stane za dva roky v Tokiu,“ poukazuje Sekerák na příští světový šampionát, kde bude jeho svěřenkyně obhajovat zlato. „To si budeme muset koupit tank, někam ho zakopat a schovat se tam,“ vtipkuje.

Nemůže nové šampionce stoupnout sláva do hlavy? „Nee,“ sebejistě odpoví Sekerák. „Trochu ji od toho musíme odpoutat, ale Japonci jsou pokorní,“ zjistil. Navíc Kitagučiová působí jako smíšek, kterého jen tak něco nerozhází. „Také umí být naštvaná, zvýšit hlas. Ale my si k sobě umíme najít cestu,“ těší ho.

Ostatně i se závistí a nepřejícností se v Česku potkal. „Lidi, kteří tomu rozumí, fandí. Ale někteří jsou zákeřní. Zrovna předevčírem jsem řešil anonym, co přišel na svaz, že trénuju Japonku a dostávám svazové peníze, to by se vám chtělo brečet, co je to za hnus a špínu,“ kroutil hlavou Sekerák.