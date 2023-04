Týmovou soutěž chodců na OH v Paříži obstarají smíšené páry na maratonské trati

"Jsme nadšení, že budeme mít v olympijském programu další smíšenou štafetu, abychom mohli ukázat schopnosti atletů i atletek v jedné soutěži," uvedl výkonný ředitel WA Jon Ridgeon. "Tento formát je navržen tak, aby byl inovativní, dynamický a nepředvídatelný. Věříme, že bude pro fanoušky snadno pochopitelný a co je důležité, poprvé zajistí plnou genderovou rovnost napříč olympijským atletickým programem," dodal.

Maratonskou distanci 42,195 km vedení svazu zvolilo s ohledem na její "popularitu v atletice a spojení s tradicemi olympijských her". Do závodu v Paříži by se v příštím roce mělo zapojit 25 dvojic, každý chodec a chodkyně absolvuje dva úseky o málo delší než 10 km. Kvalifikační kritéria WA teprve zveřejní.