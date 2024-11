Velká podpora pro český talent. Jsem připravený se s tím poprat, říká o své nemoci

„Mám pro vás jedno nečekané sdělení – nedávno mi diagnostikovali ALL, což je akutní lymfoblastická leukémie. Sice to není nic, co bych si plánoval, ale jsem připravený se s tím poprat a věřím, že to zvládnu. Mám kolem sebe skvělé lidi a se silnou vůlí a s pozitivní myslí do toho jdeme naplno,“ napsal.