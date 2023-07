Z dívky z plakátu senzace šampionátu! Teenagerce s angolskými kořeny tleskali vestoje

Největší senzací byl jednoznačně výkon osmnáctileté Manuel, český juniorský rekord. Ne, že by se nevědělo o talentu dívky, která má po tatínkovi angolské a po mamince ruské kořeny. Však je dorosteneckou vicemistryní Evropy a začátkem srpna bude patřit mezi favoritky juniorského ME. Ale zlepšení osobního rekordu i o více než sekundu bylo senzací i pro talentovanou čtvrtkařku.

„Po doběhu jsem měla neskutečnou radost. Teď už se cítím spíš unaveně, tak to vidím na dlouhý spánek,“ usmívala se Manuel, který coby eso domácího klubu byla dívkou z plakátů, jenž zval na šampionát.

„Ta atmosféra byla obří, to jsem fakt nečekala. Asi mě to i vyhecovalo, abych něco předvedla na domácím stadionu,“ tušila. A k tomu souboj se zkušenějšími kolegyněmi. „Chytly jsme se navzájem, sama bych se nevyhecovala k takovému času,“ věděla.

A veselo bylo i na tribunách, Manuel tleskal i přes prudké přeháňky zaplněný táborský stadion, nejhlasitěji slavila samozřejmě rodina. „Rodiče to prožívají nejvíc, mamka i brečela,“ viděla talentovaná čtvrtkařka, která začala s gymnastikou, ale na školních závodech jí učitelky přesvědčily, že větší budoucnost může mít v atletice.

A byla to zjevně dobrá volba, po juniorském šampionátu v Jeruzalémě by se Manuel měla podívat i do Budapešti na mistrovství světa dospělých, minimálně jako náhradnice pro smíšenou štafetu.