Zlatý rozhovor v češtině. Ahoj! zdravila nadšená japonská šampionka

To je pravda. Na hotelu není jídlo nic moc, tak mě David vzal do japonské restaurace. Bylo dobrý, ale pak jsem nemohla spát. A ve čtvrtek odpoledne to bylo ještě horší. Jen jsem koukala do stropu a srdce mi hodně bilo. To jsem byla strašně nervózní. Až když jsem přijela na stadion, viděla jsem hodně známých tváří, to mě uklidnilo.