Americký pivot Watson je druhou americkou posilou basketbalistů Nymburka

"Nate Watson by měl dominovat ve vymezeném území. Je opravdu velmi silný a dokáže se prosazovat i přes obránce. Navíc umí vystřelit i ze střední vzdálenosti. Očekáváme od něj velmi dobrou obranu jeden na jednoho, což ukazoval i v NCAA, a velmi dobrý doskok," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský na adresu 208 cm vysokého 118 kg vážícího Watsona.

Watson je rekordmanem školy v počtu odehraných zápasů (155) a patřil mezi její nejlepší střelce. V posledních dvou letech byl zvolen do druhé nejlepší pětky konference Big East. V uplynulé sezoně pomohl Providence konferenci vyhrát a po 25 letech postoupit mezi nejlepších 16 týmů NCAA. V osmifinále jeho týmu zastavil pozdější vítěz Kansas.

Na první sezonu v Evropě se Watson těší. "Jsem opravdu nadšený. Můj sen vždy byl hrát basketbal profesionálně a teď se mi to splní. Navíc v hezké zemi, jako je Česko. Nymburk je prý asi jen 30 minut od Prahy, o které jsem slyšel samou chválu," řekl Watson.

"Před čtyřmi roky jsme byli na turné po Itálii a tam už jsem trochu poznal, že v Evropě jsou jiná pravidla. Také jsem hrál na Panamerických hrách, kde to bylo podobně. Věřím, že to pro mě nebude problém. Jsem hráč, který se umí přizpůsobit, a těším se, že se budu moci dále zlepšovat a učit se nové věci," podotkl Watson, který se v dresu USA představil na na Panamerických hrách v Peru 2019, kde získal bronz.

Do Nymburka přichází jedna z nejvýraznějších postav maďarské ligy Kamau Stokes. 183 centimetrů vysoký rozehrávač už má švédský titul a málem pomohl Körmendu i k maďarskému titulu. https://t.co/DjPZfN3X28 pic.twitter.com/i9b5p2fuiU

Watson a jeho krajan Stokes jsou prvními posilami Nymburka po odchodech Američanů Jerricka Hardinga (Manresa), Colbeyho Rosse (Pallacanestro Varese), Logana Routta, Australana Gorjoka Gaka (Brisbane Bullets), kapitána Vojtěcha Hrubana do London Lions a Filipa Kábrta na hostování do Hradce Králové. Změna nastala i na lavičce: Lotyš Štelmahers nahradil Aleksandera Sekuliče, jenž zamířil do ruského klubu Kubaň Krasnodar.