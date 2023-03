Basketbalisté Brna zvítězili v Ústí nad Labem a pojistili si vedení v tabulce

Až na úplný úvod vedlo Brno celý zápas a nedalo domácím šanci na obrat. "Velká gratulace Brnu, klobouk dolů před výkonem na útočné polovině. My jsme bojovali a nevzdali jsme to, ačkoliv výsledek je pro nás krutý. Ale hrát proti Brnu v takové formě, kdy i někteří hráči, kteří občas některé střely nedávají, tak dnes proměňovali, byly tam asi tři střely o desku... Brno nám dnes nakopalo zadky a zaslouženě vyhrálo. Ale my nemáme hlavy dole," uvedl trenér Ústí Jan Šotnar, jehož svěřenci se s Brnem znovu střetnou v sobotu v semifinále domácího poháru.