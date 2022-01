Zatímco první poločas v San Franciscu byl vyrovnaný a častěji ve vedení byla Minnesota, druhý poločas už měli Warriors jasně ve své režii. Hned v jeho úvodu udal tón Thompson dvěma trojkami, následovala trojka Andrewa Wigginse a koš Curryho s faulem a po šňůře 12:3 se domácí dostali do vedení, které už nepustili.

Philadelphia měla zápas pod kontrolou a rozhodla ho ve třetí čtvrtině, po které měla náskok dvaceti bodů. Sixers nevadilo ani to, že si slabší večer vybral Joel Embiid, který sice dal 26 bodů, ale s horší úspěšností střelby. Tobias Harris přidal 23 bodů a Ty Maxey měl 14 bodů a 10 asistencí.

"Nebyl to můj nejlepší zápas, takže jsem moc rád, že mi pomohli spoluhráči a podrželi mě," řekl Embiid, který měl potíže s dobrou obranou Davise. "Hrát proti tak skvělému pivotovi je vždycky zábava. Oba jsme dělali, co jsme mohli. Bohužel nakonec slavil výhru on," řekl Davis.