Obhájci titulu Warriors po většinu utkání vedli, a to až o 12 bodů, klíčovou poslední čtvrtinu nicméně prohráli jasně 17:27. Lakers trefili jen šest z 25 trojek, naopak ale proměnili všech 20 šestek. Hráči Golden State měli v posledních devíti sekundách možnost vyrovnat, jenže dvakrát ztratili míč a ani nevystřelili.

Vítěze táhl LeBron James s 27 body a devíti doskoky, byť trefil jen 10 z 25 střel. Solidní výkon předvedl i Anthony Davis, jenž ke 23 bodům doskočil 15 míčů a zaznamenal i tři zisky. Austin Reaves nastřílel 21 bodů, Loonie Walker 15. Po jeho koši necelé dvě minuty před koncem šli Lakers definitivně do vedení.

Do vedení 3:1 se dostalo také Miami, které doma porazilo New York i podruhé, tentokrát 109:101. Hvězdou duelu, ve kterém Heat po většinu klání vedli, nejvíc až o 11 bodů, byl opět Jimmy Butler, jenž k 27 bodům nasbíral za 41 minut 10 asistencí, šest doskoků, tři zisky a dvě zablokované střely.

„Je skvělé, že jsme dokázali ubránit domácí hřiště, ale všichni víme, že to hlavní nás teď čeká v New Yorku," upozornil trenér Heat Erik Spoelstra. „Práce stále není hotová, ale jsme rozhodně schopni to zvládnout," řekl Butler. Tomu sekundoval s 23 body a 13 doskoky za 38 minut pivotman Bam Adebayo.