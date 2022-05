Basketbalisté Nymburka vyhráli v Opavě a slaví 18. titul

Ve druhé čtvrtině nejdříve Opava na úspěšné akce Středočechů odpověděla třemi trojkami. O dvě se postaral Šiřina, o jednu Markusson a bylo to 28:20. Na to zareagovali Petr Benda, trojkou Ross, z úniku Harding a nakonec Hruban posunul v čase 15:20 Nymburk poprvé do vedení 29:28. Markussonova rychlá odpověď znamenala poslední náskok Opavy v utkání. Navíc Hrubanův pokus z dálky s klaksonem do pauzy zvýšil vedení Nymburka na 42:36.