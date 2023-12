Basketbalisté Opavy na závěr LM vzdorovali Patrasu, prohráli v prodloužení

Opava prohrála první vzájemný zápas v Řecku vysoko 66:115, tentokrát ale předvedla mnohem lepší výkon. Také díky osmi bodům Mokráně vedli Slezané brzy 16:8. Hosté reagovali oddechovým časem, po němž se jim podařilo vývoj otočit. Díky povedené sekvenci 14:2 se ještě v závěru první čtvrtiny dostali do vedení a vyhráli úvodní část o bod.

Oboustranně útočný basketbal před zaplněnou halou v Opavě pokračoval. Patras utekl po úspěšných trojkách do sedmibodového vedení, Opava ale reagovala stejným stylem a od stavu 36:42 vývoj jedenácti body otočila. Závěr vyšel lépe znovu řeckému celku, který se vrátil do přestávky do jednobodového vedení. Opavě se dařilo držet krok se soupeřem i na doskoku (17:17).