Basketbalisté Ústí nad Labem zdolali v lize Ostravu

„Pro nás hrozně důležitá výhra, která se nerodila vůbec lehce. Ostrava přijela velmi dobře připravená, měli dobrý herní plán, ačkoli hráli bez svého stěžejního pivota. My jsme se celý zápas hledali, ale rozhodla naše vůle v poslední čtvrtině, kdy jsme zapnuli v obraně. Lamb Autrey tam trefil pár těžkých střeleckých pokusů. Bylo to vítězství, které nebylo krásné, ale já si ho z různých důvodů vážím jako jednoho z nejcennějších v této sezoně,“ konstatoval v tiskové zprávě trenér Ústí Jan Šotnar.

„Po těch dvou ne úplně povedených utkáních jsme do toho chtěli vstoupit naplno. První poločas se to ještě táhlo. Na druhou stranu jsme měli rozrotováno devět nebo deset lidí, drželi jsme dnes extrémní tempo a v druhém poločase se to projevilo,“ řekl asistent trenéra Písku Matěj Mach. „Kluci z lavičky dnes zahráli výborně. Dali jsme padesát bodů z lavičky, ukázalo se to, že pokud nám padnou střely za tři body, tak jsme nebránitelní,“ pochválil po zápase výkon domácího týmu.