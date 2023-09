Basketbalistky Slavie posílila vítězka Evropské ligy Hanušová

Ve Slavii se Hanušová potká s bývalou spoluhráčkou z reprezentace a USK Kateřinou Suchanovou (dříve Elhotovou), která se loni v červenobílém dresu vrátila k ligovému basketbalu. „Těším se, až si spolu zase zahrajeme. Bylo by super, kdyby se nám podařilo být do pátého místa. Myslím, že je to i v našich možnostech,“ řekla Hanušová, která má na kontě s Žabinami a USK devět ligových titulů.