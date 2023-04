Basketbalistky USK odstartovaly finále výhrou nad Žabinami

Domácí svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové chtěly zapomenout na Final Four Evropské ligy, v němž o minulém víkendu skončily před vlastními fanoušky po porážkách s Mersinem a Schiem čtvrté. Proti Žabinám se musely nadále obejít bez zraněné Temi Fagbenleové, do utkání nezasáhly ani Tereza Vyoralová a Veronika Voráčková. Žabinám chyběla Petra Záplatová.

Brňanky vstoupily do utkání nebojácně a nepouštěly favorita do většího náskoku. Po první čtvrtině, která skončila 21:21, držely krok i ve druhé části. Teprve na konci se Pražankám podařilo utéct do mírného trháku a do kabin odcházely s osmibodovým vedením (52:44). Thomasová už měla na kontě 13 bodů a 10 doskoků, nejlepší střelkyní soupeře byla Hamzová s 12 body.