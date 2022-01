Španělský celek ovšem ve druhé části soupeře zatlačil a díky deseti bodům za sebou otočil duel na 30:25. Domácí zlepšily hru v obraně, začaly lépe doskakovat a vypracovaly si až jedenáctibodový náskok. Pražanky držela ve hře americká pivotka Jonesová, která byla s 11 body jejich nejlepší střelkyní, na druhé straně však Coopeová stihla do poločasu nasbírat o osm bodů více a Salamanca tak odcházela do kabin s vedením 43:33.

USK vstup do druhé půle vyšel, k Jonesové se střelecky přidala její krajanka Thomasová a české mistryně se po rychlých devíti bodech za sebou vrátily do hry. Po trojce Condeové šly dokonce do vedení 50:49 a Thomasová měla se 13 body a 10 doskoky double double. V polovině třetí části však Jonesová počtvrté faulovala, trenérka Hejková ji kvůli hrozbě předčasného vyloučení stáhla z palubovky a Salamanca opět ožila. Po dvou trojkách Aragonesové se dostala do vedení 59:51 a před závěrečnou částí získala zpět jedenáctibodový trhák.