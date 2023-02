Pierce, přezdívaný The Truth (Pravda), propagoval tokeny EthereumMax (EMAX), aniž by uvedl, že za to dostal zaplaceno. Pětačtyřicetiletý účastník deseti Utkání hvězd NBA dostal za propagaci údajně tokeny v hodnotě 244.000 dolarů. Komise ho obvinila také kvůli zveřejnění snímku obrazovky jeho účtu, ukazující velké držby a zisky z cenných papírů, které byly ve skutečnosti mnohem nižší.