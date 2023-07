České basketbalistky sestoupily

ME basketbalistek do 18 let v Konye (Turecko): Finále: Slovinsko - Francie 63:61 (35:34), o 3. místo: Španělsko - Srbsko 80:52 (39:28), o 13. místo: Itálie - Česko 68:63 (37:29). Český tým sestoupil do divize B.

