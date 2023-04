"Náš tým v letošní sezoně samozřejmě není dokonalý," řekl trenér Miami Erik Spoelstra, jehož celek uzavřel duel šňůrou 15:1. "Jedno vím ale jistě. Posledních 48 hodin bylo vidět, jak moc se chceme do play off dostat a mít příležitost se porvat o titul," dodal.

"Jsme zklamaní. Když od září až do dubna do něčeho investujete tolik času, navíc se pořád zlepšujete, což bylo vidět po All Star Game, bylo by pěkné play off vybojovat. Jenže nestalo se," řekl trenér Billy Donovan. Heat začnou jako osmička Východní konference v neděli na palubovce Bucks.