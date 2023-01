Obhájce titulu Golden State zvítězil na hřišti Oklahoma City 128:120. Stephen Curry se podílel na výhře 38 body včetně osmi trojek ze 14 pokusů a překonal klubový rekord v počtu proměněných střel z pole, který držel legendární Wilt Chamberlain. "To znamená, že stárnu," žertovala hvězda Warriors. "Je to něco mimořádného. Každý, kdo překoná Wiltův rekord, se tak cítí. Rozhodně je to požehnání, že hraju v klubu čtrnáct let a dost mi to tam padá," uvedl Curry.