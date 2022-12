Dončič zaostal o pouhý bod za svým kariérním maximem, které zaznamenal v únoru proti Clippers. "Někdy prostě víte, že na sebe musíte vzít víc střel než obvykle. Když jste v laufu, cítíte, že vám do koše spadne úplně všechno," uvedl.

"Luka je Luka, je to nejlepší hráč na světě. Dnes nám to opět dokázal, nevím, co víc bych o něm měl říct," přidal trenér Dallasu Jason Kidd.