Dončičovo zranění lýtka by nemělo být vážné, lídr Dallasu ho má natažené

Zranění hvězdného rozehrávače Luky Dončiče by nemělo být vážné a Dallas věří, že o něj v úvodu play off NBA nepřijde. Po magnetické rezonanci je podle ESPN a deníku Dallas Morning News zřejmé, že třiadvacetiletý Slovinec má levé lýtko natažené. Očekávanou délku léčby klub neuvedl. Do play off proti basketbalistům Utahu vstoupí Dallas v sobotu.

Foto: Kevin Jairaj, Reuters Luka Dončič (77) z Dallasu a Joe Wieskamp (15) ze San Antonia.Foto : Kevin Jairaj, Reuters

Článek Dončič se zranil v závěrečném zápase základní části v neděli proti San Antoniu (130:120). Z palubovky odkulhal, předtím nasbíral 26 bodů, devět asistencí a osm doskoků. Rozehrávač Mavericks Jalen Brunson byl ohledně Dončičova návratu optimistický. "Z nějakého důvodu cítím, že bude připravený," řekl. V této sezoně Dončič dává v průměru 28,4 bodu na zápas a je třetím nejlepším střelcem ligy. Má také průměry 9,1 doskoku a téměř devět asistencí na zápas. V pondělí byl vyhlášen hráčem týdne v Západní konferenci. Basketbal Embiid je prvním neamerickým králem střelců NBA

