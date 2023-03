Warriors prohrávali až o 11 bodů a v poslední části jim Embiid dal 13 bodů v řadě, přesto v boji o play off uspěli a dosáhli doma na jedenáctou výhru v řadě. Klíčovým košem byla trojka Jordana Poolea minutu a 18 sekund před koncem za stavu 112:110, po níž už Philadelphia neměla síly na zvrat.

Basketbalisté Dallasu nestačili překvapivě doma na Charlotte, kterému navzdory 34 bodům, 10 doskokům a osmi asistencím Luky Dončiče podlehli 109:117. "Před zápasem jsme se bavili o tom, o co hrajeme: o play off, o titul. A hned v první části dostaneme 37 bodů. Asi nás play off moc nezajímá," zlobil se trenér Jason Kidd.