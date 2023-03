Final Four Euroligy se vrací do Prahy. Hráčky USK chtějí vytěžit z domácího prostředí maximum

Final Four Euroligy basketbalistek se po osmi letech vrací do pražské haly Královka. Bude se tam za účasti domácího USK Praha hrát od 14. do 16. dubna. V roce 2015 pomohlo domácí prostředí hráčkám USK Praha k dosud jedinému prvenství, nyní mohou usilovat o historicky druhý triumf v Eurolize. Další tři celky účastnící se letošního Final Four ji zatím nikdy nevyhrály.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Basketbalistky USK Praha se radují z postupu do Final Four Euroligy.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové se při své šesté účasti v závěrečném turnaji soutěže utkají v pátek 14. dubna s Mersinem. Druhý zápas obstarají ve stejný den další turecký klub Fenerbahce s italským Schiem. O dva dny později si vítězky těchto semifinálových soubojů zahrají o celkový triumf a poražené z nich bude čekat utkání o třetí místo. Po loňském vyvrcholení soutěže v Istanbulu byla reálná možnost, že se Praha letos bude ucházet o pořadatelství „Během play off jsme se o tom nebavili. Nejdůležitější byl postup, až před pár dny jsme si s vedením klubu řekli, že do toho půjdeme a doufáme, že podpora fanoušků i celé domácí zázemí můžou být velkou zbraní pro náš tým," řekla trenérka Hejková, která za dva týdny zbývající do Final Four bude doufat v uzdravení alespoň některých opor. 𝐖𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞? 💬 These plays are worth a watch 👀 Enjoy the Top 10 from #EuroLeagueWomen Quarter-Finals! 🤩 pic.twitter.com/ZmtJxjNgOc — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) March 24, 2023 „Hrozí nám riziko úzké rotace hráček, protože vypadla Veronika Voráčková, která si v pátek v Salamance poranila kotník a může být až šest týdnů mimo. Během třetího zápasu play off jsme pak ztratily i další vysokou hráčku Marii Condeovou. Když jsem viděla, jak odkulhala, tak to ani s ní nevypadalo dobře," líčila Hejková. Úplně zdravá ještě není ani další podkošová opora Veronika Šípová. „Moc toho od Vánoc nenahrála," připustila trenérka. „Když se nám nepovede důležité hráčky vyléčit, tak se na vrchol sezony budeme muset připravit takticky trošku jinak. Nebudu si z toho ale házet mašli," prohlásila Hejková. USK budou i při Final Four spoléhat hlavně na americké opory Thomasovou a Jonesovou doplněné o zodpovědnou slovinské kapitánku Oblakovou. „Mají vysoké ambice pro tuto sezonu a vědí, že musí velet, jestli chceme uspět. Určitě bychom moc rády na závěrečném turnaji euroligové sezony vyhrály alespoň jeden zápas, ideálně ten první. A dvě vítězství by určitě nikomu nevadila," usmála se trenérka. "Máme radost, že se elitní evropské kluby objeví po delší pauze v Praze. Snažili jsme se o pořadatelství jak kvůli fanouškům, tak kvůli hráčkám. Věřím, že pro všechny uspořádáme nezapomenutelný zážitek," dodal na webu pražského klubu generální manažer USK Marek Kučera.