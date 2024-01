Indiana v NBA opět vyzrála na Milwaukee, Utah nastřílel Detroitu 154 bodů

„Jako mladý tým chceme být pokaždé, když hrajeme se silnými soupeři, co nejlépe připraveni. Stejně ale musíme hrát i proti ostatním, nejen s Bucks,“ řekl Haliburton.

Milwaukee prohrálo se stejným soupeřem dva dny poté, co přišlo o 15 zápasů dlouhou domácí neporazitelnost. Nepomohlo ani 26 bodů, 11 doskoků a osm asistencí Janise Adetokunba či 23 bodů Damiana Lillarda. Milwaukee je ve Východní konferenci druhé s bilancí 24-10 a Indiana šestá (19-14).

Pro dvaadvacetiletého Johnsona to bylo nové kariérní maximum, a to jen pět dní poté, co nastřílel 24 bodů Washingtonu. „Takových večerů bude mít ještě daleko víc,“ chválil spoluhráče Young.