Krejčí nastřádal alespoň šest bodů ve čtyřech z posledních pěti utkání. Body si schoval na druhý poločas: nejprve ke konci třetí čtvrtiny snižoval na 90:105, poté košem s faulem a šestkou upravil na startu čtvrté na 96:110. Přesto to nepomohlo a Oklahoma padla potřetí za sebou.

"Umíme hrát lépe. Musíme mít ostřejší lokty, větší nasazení, musíme hrát víc jako tým. Jinak to nepůjde," zlobil se kouč Mark Daigneault. Jeho týmu nepomohlo ani kariérní maximum 33 bodů, 14 finálních pasů a osm doskoků Shaie Gilgeouse-Alexandera.

"Extratřída. Mladší hráči by měli jeho hru sledovat a pozorovat, aby věděli, co to obnáší, být na této úrovni tak dobrý," pochválil spoluhráče Kevin Durant, který zaznamenal 14 bodů a sedm asistencí.