James neprožíval nejlepší zápas. Za 21 minut na hřišti dal jen 10 bodů a při jeho pobytu na palubovce vedl Detroit o 15 bodů. Zřejmě menší frustrace se projevila ve chvíli, kdy na začátku třetí čtvrtiny sváděl souboj se Stewartem o doskok a od faulujícího protihráče se snažil odpoutat pomocí lokte. Jenže ho trefil do obočí.

James se protihráči hned začal omlouvat, ale to Stewartovi nestačilo a s hvězdným protihráčem si to chtěl zblízka vyříkat. Jen hradba ze spoluhráčů mu zabránila, aby se k Jamesovi dostal. Sudí proto neměli na výběr a oba aktéry vyloučili.

"Všichni odvedli skvělou práci, aby situaci uklidnili. Nikdo z nás nechtěl, aby se to dostalo do bodu jako před 17 lety," připomněl pivot Lakers Anthony Davis památnou bitku mezi hráči Detroitu a Indiany z roku 2004, která se přenesla až mezi diváky a patří mezi nejhorší momenty NBA. "V lize všichni vědí, že LeBron není zákeřný hráč. Hned si uvědomil, co udělal a snažil se mu omluvit," dodal Davis.