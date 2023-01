Lillard se zařadil na druhé místo v žebříčku nejlepších střeleckých výkonů v této sezoně za Donovana Mitchella, který dal 71 bodů. Ještě Luka Dončič nastřílel 60 bodů, ale potřeboval na to i prodloužení. Lillardovi se to povedlo v normální hrací době a přidal i 8 asistencí a 7 doskoků. Celkem dal devět tříbodových košů a dostal se na sedmé místo historického pořadí střelců zpoza oblouku - s 2292 trojkami se posunul o dvě před Vince Cartera.

"Když dá někdo 60 bodů, tak je to vždy mimořádné, ale tentokrát bych řekl, že to bylo celkem jednoduché. Hrál jsem tak, jak jsem měl. Potřebovali jsme vyhrát, tak jsem byl agresivní v útoku, ale necítil jsem se nijak speciálně, že bych měl horkou ruku, prostě jsem jen hrál, co jsem měl," řekl Lillard, který se stal teprve pátým hráčem se čtyřmi a více zápasy s alespoň 60 body po Wiltu Chamberlainovi, Kobem Bryantovi, Jamesi Hardenovi a Michaelu Jordanovi.