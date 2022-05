Za stavu 2:2 byly oba úterní souboje klíčové. Hráči Miami to psychicky zvládli mnohem lépe než Philadelphia. Jejím hráčům se nedařilo v útoku a už v první čtvrtině nabrali dvoucifernou ztrátu. Únik domácích sice Sixers zastavili, ale zpět do kontaktu už se nedostali. V poslední čtvrtině naopak odpadli, Heat šňůrou 12:0 zápas definitivně zlomili a nakonec vyhráli o 35 bodů. Vyrovnali tak nejvyšší vítězství v letošním play off a zaznamenali druhé nejvyšší pro Miami v historii play off.