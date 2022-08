Mistrovství Evropy basketbalistů do 18 let vyhrálo Španělsko

ME basketbalistů do 18 let v Izmiru (Turecko): Finále: Španělsko - Turecko 68:61, o 3. místo: Srbsko - Slovinsko 70:67, o 9. místo: Polsko - Česko 76:39. Španělsko získalo pátý titul.

Reklama